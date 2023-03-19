طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. مستندات مهمة لازمة

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ إصدار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا بفتح إضافة المواليد للتموين للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للانضمام لمنظومة الدعم التمويني، وزيادة حصص السلع والخبز لها عبر إضافة أبنائها.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

وتتمثل طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 في التوجه إلى المكتب التمويني التابع للأسرة في الحيز السكني والمدرج عليه بطاقة تموين الأسرة، إذ أكدت وزارة التموين أن مديرية التموين في المحافظة، ليست مختصة بتلقي طلبات المواطنين لإضافة مواليدهم، وإنما الجهة المختصة بتلقي الطلبات هي مكتب التموين في القرية أو المدينة الساكنة بها الأسرة.

فئات مسموح لها إضافة الأبناء للتموين

يتطلب التقدم بطلب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، أن تكون الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها من الفئات الأكثر احتياجا الذين شملهم القرار الوزاري، وهي الأسر التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

مستندات مهمة لازمة عند تقديم طلب تنزيل المواليد

ولابد من استيفاء وتجهيز مجموعة من الأوراق لإتمام طلب التقدم بإضافة المواليد للتموين، تشمل التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.