5 شهادات بديلة لـ18% من بنكي «الأهلي ومصر».. كم سعر الفائدة؟

يبدأ استحقاق رؤوس أموال شهادة الـ18% في بنكي الأهلي المصري ومصر، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك بعد مرور عام على طرح الشهادة التي كانت الأعلى في سعر الفائدة بالقطاع المصرفي، قبل طرح البنكين، شهادتي الـ22.5% والـ25% يناير الماضي.

شهادة الـ18% في «الأهلي ومصر»

سبق أن طرح بنكي الأهلي المصري ومصر، في 21 مارس 2022، شهادة الـ18% تحت مسمى «البلاتينية» في البنك الأول، و«طلعت حرب الجديدة» في الثاني، لمدة عام، بدورية صرف شهرية العائد، وظلت متاحة حتى نهاية مايو الماضي، للمصريين والأجانب، البالغين والقصر.

5 شهادات بديلة في البنكين

وبإمكان أصحاب شهادة الـ18%، معاودة ربط رؤوس أموالهم في البنكين الحكوميين، على واحدة من 5 شهادات تختلف كل منها عن الأخرى في سعر الفائدة ودورية صرف العائد، على النحو التالي:

1 – شهادة الـ16% لمدة 3 سنوات وصرف العائد شهريًا، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2 – شهادة الـ16.25% لمدة 3 سنوات وصرف العائد كل 3 شهور، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

3 – شهادة الـ16.50% لمدة لمدة 3 سنوات وصرف العائد كل 6 شهور، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

4 – شهادة الـ17.25% لمدة 3 سنوات وصرف العائد كل عام، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

5 – شهادة الـ16.5% متغيرة العائد لمدة 3 سنوات وصرف العائد كل 3 شهور، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

حساب موعد استحقاق الشهادة

وسيتمكن أصحاب شهادات الـ18% من بنكي الأهلي المصري ومصر، من الحصول على قيمة الشهادة، بحساب مرور عام + 1 يوم من تاريخ الشراء.