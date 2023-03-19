«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الأحد 19 مارس، عن نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي والعاملة المثالية والعامل المثالي.

نتيجة مسابقة الأم المثالية

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان: «الأم والأب هما منبع الأمان والحنان في جميع الأديان والحضارات والمجتمعات لذلك تهتم مديرية التربية والتعليم بمسابقة الأم والأب المثالي كل عام تقديراً لدورهم كرمز من رموز التضحية والعطاء ودور الأم بصفة خاصة صاحبة قصص الكفاح العظيمة».

شروط الترشيح بشفافية ومصداقية

وأعلن أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالجيزة، أنه جرى اختيار الأمهات والآباء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح بشفافية ومصداقية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية .

وأشار «موسى»، إلى أن الأم والأب هم من يحيوا ويعيشوا من أجل بناء أسرة متماسكة، وهم إشراقة النور فى حياتنا، وقد أوصانا الله عز وجل برعايتهم كما وضع للأم مكانتها وعززها فى كل وقت وأمرنا رسولنا الكريم بطاعة الأم