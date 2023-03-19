أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 2080 جنيها

كشف موقع «جولد برايس»، عن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بدون مصنعية، وخاصة عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال، وسجل سعر جرام عيار 21 نحو 2080 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 16640 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضح موقع «جولد برايس»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 2050 جنيها للبيع، و2080 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2343 جنيها للبيع، و2377 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 2148 جنيها للبيع، و2179 جنيها للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 1757 جنيها للبيع، و1783 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 14، إلى 1367 جنيها للبيع، و1387 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1171 جنيها للبيع، و1189 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 16400 جنيه للبيع، و16640 جنيها للشراء، وسجل سعر الأونصة 72863 جنيها للبيع، و73929 جنيها للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,342,857 جنيه للبيع، و2,377,143 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 64.00 دولار أمريكي بما يعادل 1951 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 58.66 دولار أمريكي أي نحو 1788 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 56.00 دولار أمريكي أي نحو 1707 جنيهات.

- عيار 18 وصل إلى 48.00 دولار أمريكي بما يعادل 1463 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 37.33 دولار أمريكي أي نحو 1138 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 32.00 دولار أمريكي بما يعادل 975.25 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 24.00 دولار أمريكي بما يعادل 731.44 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,990 دولار أمريكي أي نحو 60661 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ447.99 دولار أمريكي أي نحو 13654 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ63,090 دولار أمريكي أي نحو مليون و950 ألف جنيه.