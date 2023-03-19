أحمد السقا أول فنان مصري وعربي يدخل عالم الميتافيرس

أعلنت مؤسسة عرب يوتوبيا العالمية، تعاقدها مع الفنان أحمد السقا لدخول عالم الـWeb3 والميتافيرس، في إطار حرصها على توثيق تاريخ الفن العربي والمصري، بأحدث التقنيات التكنولوجية، تخليدا لفننا العريق وحفاظاً على هويته، وليكون مرجع موثوق للأجيال القادمة.

يقوم الفنان أحمد السقا بتوثيق سيرته الذاتية وتاريخه الفني الحافل، عن طريق طرح عدة أنشطة افتراضية مختلفة وأهمها: طرح أول مجموعة أصول إفتراضية (NFT) خاصة به، وطرح أكثر من 5 ألعاب أكشن عربية، التي من خلالها سيعرض شخصياته السينمائية المميزة السابقة والمستقبلية، وإنشاء متحف يضم تاريخه الفني، وأهم مقابلاته وجميع مقتنياته الفنية والشخصية تقديم فرصة لجمهوره للظهور بشخصياتهم الحقيقية في أشكال افتراضية من خلال صور رمزية Avatars، خاصة بهم والمشاركة في الألعاب والقصص المصورة التفاعلية معه.

أحمد السقا صاحب السبق في تدشين المشر وع

وحرص أحمد السقا، على التواجد في عالم الويب 3 والميتافيرس، ليكون صاحب السبق في تدشين مشروع ضخم يوثق تاريخ الفن العربي والمصري في العالم الإفتراضي، وبشخصيته الشغوفة بالتطور التكنولوجي والمواكبة لكل ما هو جديد وعشقه للفن العربي والسينما المصرية وحرصه على بناء كيان خالد له.

وفي إطار التواصل مع جمهوره بشكل أكبر وكجزء من إظهار امتنانه لدعم جمهوره له طوال فترة نجاحه، خاصة الأجيال المهتمة بالتكنولوجيا، يقوم بإشراك جمهوره من أنحاء العالم في عدة أنشطة في العالم الحقيقي والافتراضي تساعدهم في التواصل معه بشكل أكبر وتساعدهم أيضاً في إكتساب مميزات وخدمات حصرية متنوعة وترفيهية.