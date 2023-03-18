نجوم الفن يتفاعل مع بوستر مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومنى زكي

طرح الفنان أحمد السقا، بوستر مسلسله الجديد «حرب»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه: «إنتظرونا إن شاء الله في رمضان مسلسل حرب علي قناة أون…. توكلنا على الله».

نجوم الوسط الفني يهنئون أحمد السقا

وحظى بوستر مسلسل «حرب» على تفاعل كبير من نجوم الوسط الفني، حيث كتبت الفنانة منى زكي: «ألف مبروك يا حمادة بالنجاح والتوفيق يارب»، بينما علقت الفنانة ريم مصطفى:«ألف مبروك ياحبيبي».

بينما كتبت الفنانة منة فضالي، على بوستر مسلسل «حرب» لأحمد السقا:«مبروك إن شاءالله تكسر الدنيا»، بينما اكتفى كل من الفنانة جميلة عوض والفنان محمد لطفي، بوضع إيموشن «قلوب».

تفاصيل مسلسل حرب

يشارك في بطولة مسلسل حرب، بجانب أحمد السقا، الفنان محمد فراج، حيث ظهر بجانب بعض علي البوستر الرسمي للعمل، ويتولى إخراج العمل أحمد نادر جلال، ومن تأليف هاني سرحان، ومن المقرر عرضه حصريا على قناة «ON»، حيث أن العمل مكون من 10 حلقات فقط.