«الأعلى للجامعات» يتابع انتظام العمل بالترم الثاني السبت المقبل

يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، اجتماع الأعلى للجامعات في جامعة عين شمس، بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة انتظام العمل والخريطة الزمنية للترم الثاني والتشديد على الالتزام بمواعيد الامتحانات، ودور الجامعات الحكومية في خدمة وتنمية المجتمع، وعدد من الموضوعات الأخرى.

امتحانات الجامعات 2023

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، دور المؤسسات العليمية الجامعية في دور تنمية وخدمة المجتمع المصري، بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية 2023، بما يحقق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية وأهداف الجمهورية الجديدة، موضحين أن للجامعات دور خدمي متنوع ومهم ورئيسي، بين علاجية وطبية وخدمة وزراعية صناعية وابتكارات وأبحاث، تسهم في حل ومواجهة مشكلاته المختلفة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، الدور الكامل للجامعات المختلفة، في دعم وتنمية المجتمع المصري بمختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة ودورها التوعوي والتنموي بمختلف المحافظات، موضحا أن هناك مشاركة كبيرة وفعالة في مبادرة حياة كريمة وكتف في كتف، والمبادرات الرئاسية في القضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي، وصحة المرأة، و100 مليون صحة.