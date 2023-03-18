رئيس جامعة بنها يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بتونس

شارك الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين ، والذي تستضيفه جامعتا سوسة والمنستير بتونس ويُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بجمهورية تونس، ومشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة من مختلف الدول العربية الشقيقة.

التحول الرقمي في التعليم العالي

وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، والتي تناولت جلسة متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي؛ لمناقشة موضوع التحول الرقمي في التعليم العالي «تجارب ونظرة إلى المستقبل»، وجلسة أخرى المشاركة الطلابية ودور الطلاب في حوكمة الجامعات.

تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجامعات العربية

وأكد الدكتور جمال سوسة أن مشاركة جامعة بنها في أعمال المؤتمر تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجامعات العربية وكذلك تبادل الخبرات بين الجامعات المشاركة مما ينعكس إيجابيًا على منظومة التعليم العالي في جميع الدول العربية.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات العربية يضم 390 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية، كما تأتي هذه الاستضافة في ظل الاهتمام بمحور التعليم العالي العربي، إيمانًا بأهميته في ظل المتغيرات المُتنامية التي يشهدها العالم في كافة المجالات ممّا يشكّل مسئولية أكبر للجامعات لإعداد طلاب قادرين على الاستجابة لهذه المتطلبات، إضافة إلى تطوير البحث العلمي الذي أصبح مقياسًا لتطور الدول، كما تسعى هذه الدورة إلى توحيد معايير التعليم والتدريب، وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها، بما ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمي للمدرسين والطلاب والإداريين بين الجامعات الأعضاء.