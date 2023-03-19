محافظ قنا يحيل مهندسين للنيابة بسبب تسهيلهما البناء على أراض زراعية

أحال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اثنين من مهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وفني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الأشراف والمشرف الزراعي بالوحدة الزراعية ناحية الأشراف الشرقية للنيابة العامة، وذلك بسبب إهمالهم وتقصيرهم في أداء عملهم وواجباتهم الوظيفة، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المعمول بها.

وبحسب بيان عن المحافظة، فأن المهندسين قاما بإصدار تراخيص بناء لأراضي زراعية وأملاك دولة وخارج الحيز العمراني ما أسفر بالمساس بمصلحة الدولة بالمخالفة للقانون.

وقال محافظ قنا، إنه لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكداً على إزالتها من المهد واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والدقيقة ضد المخالفين، و أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله