السياحة: غلق باب تقدم المواطنين للحج السياحي 19 إبريل المقبل

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن موعد غلق باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، سيكون في يوم 19 إبريل المقبل، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية، لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين للفوز بفرصة الحج خلال موسم الحج لعام 2023، يوم 30 أبريل المقبل.

ضوابط التقدم للحج السياحي 2023

ووضعت وزارة السياحة من خلال ضوابط الحج السياحي التي تم إعلانها العديد من الإشتراطات والضوابط للسماح للمواطنين بتسجيل أسمائهم ضمن المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، أهمها أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج قبل ذلك، وألا يكون سبق له التقدم هذا العام لأي من الجهات الأخري التي تنظم حصة مصر من تأشيرات العمرة سواء وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، أو وزارة التضامن الاجتماعي، التي تنظم حج الجمعيات الأهلية.

وأوضحت الضوابط المنظمة للحج السياحي التي أعلنتها وزارة السياحة، أن أقل سن لسفر الحجاج الرجال للحج هو 25 عاما، لافتة إلى أنه لن يسمح للسيدات دون الـ45 عاما بالتقدم للحج دون وجود محرم شرعي.

رسوم جدية الحجز

وألزمت وزارة السياحة خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي، كل المتقدمين للحج بضرورة دفع مبالغ جدية الحجز كشرط لتسجيل الأسماء، لافتة إلى أن قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية «البري والاقتصادي وطيران» هي 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم مبلغ 40 ألفا و100 جنيه.

وأوضحت وزارة السياحة، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي، تودع مبالغ جدية الحجز للمتقدمين للحج بأحد الحسابات المخصصة لذلك ببنك مصر، لافتة إلى أن شركات السياحة تودع مبلغ جدية الحجز باسم المواطنين المتقدمين للحج كل فرد على حدا.