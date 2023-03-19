نجل الفنان محمد الحلو يكشف عن الحالة الصحية لوالده بعد العملية الجراحية

طمأن نجل الفنان محمد الحلو، الجمهورعلى الحالة الصحية لوالده، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أنه خرج من غرفة العمليات.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

نشر حمادة الحلو، صورة لوالده وهو في غرفة العمليات، وعلق عليها: «حمدلله على سلامتك يا حبيبي.. كرم ربنا كبير علينا أوي.. الحمد والشكر للشكر خاص جدا للدكتور عبد الرحمن محمد على رعايته واهتمامه لوالدي».

وكان حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، أعلن إجراء والده عملية جراحية ثانية، بعد فترة من العملية الأولى، والتي ركب خلالها دعامات وعمل قسطرة لعلاج انسداد في الشرايين في القدم اليسر، عن طريق نشره صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك.. وزي ما ربنا كرمك في العملية اللي فاتت هيكرمك في العملية دي.. أنت أطيب قلب وأكرم إنسان في الدنيا وربك كبير يا حبيبي، فضلا وليس أمرا الرجاء الدعاء لأبي».