«الأرصاد الجوية» تكشف موعد بداية فصل الربيع.. 48 ساعة تفصلنا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، موعد بداية فصل الربيع لعام 2023 إذ إنَّ آخر أيام فصل الشتاء سيكون غدا الاثنين الموافق 20 مارس 2023، ونشهد تغيرات جديدة فى حالة الطقس ودرجات الحرارة وفقا الظروف المناخية لفصل الربيع، ما بين ارتفاع وانخفاض فى درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يتزامن مع بداية الأيام الأولى في شهر رمضان.

فصل الربيع

وأوضافت غانم فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه وفقا للحسابات الجغرافية، فإنّ موعد فصل الربيع يبدأ بعد غدا الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بين 8 إلى 9 درجات، حيث يسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة الإثنين 20 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأريعاء 23 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 23 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة 24 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.