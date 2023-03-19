هيئة الأرصاد تكشف انخفاض درجات الحرارة غدا.. الصغرى بالقاهرة 12 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن انخفاض درجات الحرارة، غداً الإثنين الموافق 19-3-2023، إذ تصل درجة الحرارة العظمي إلى 20 مئوية بالقاهرة الكبري والصغري 14.

الأرصاد تكشف انخفاض درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غداً تشهد انخفاض في درجات الحرارة، إذ يكون مائلا للبرودة إلى معتدلا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء، وتتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة غدا على السواحل الشرقية والغربية، وصولا لشمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على مدن الجمهورية، فهي كما يلي:

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12