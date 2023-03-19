وظائف خالية للمهندسين بالمحافظات للجنسين.. رواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه

وظائف خالية عدة للمهندسين بمختلف التخصصات مابين الكهرباء والهيدروليك والزراعة والميكانيكا، أعلنتها مديريات القوى العاملة بعدة محافظات، بخبرة وبدون لخريجى كليات الهندسة والزراعة جميعها توفر تأمين طبي وتأمين إجتماعي وسكن للمغتربين مع وجود حوافز وبدلات، ومواصلات، فضلا عن الترقي الإداري.

أوضحت مديريات القوى العاملة بالمحافظات أن التقديم للوظائف الخالية يتم عبر تسليم السير الذاتية للمديرية.

وظائف القوى العاملة

تنشر «الوطن» خريطة وظائف المهندسين بالمحافظات:

الغربية: شركة دلتا مصر بالمحلة الكبرى طلب مهندسين كهرباء حتى 40 عام ويحدد الراتب بالمقابلة.

القاهرة: شرطة تايجر للتنمية تطلب وظائف خالية 15 مهندس زراعى تخصص نكافحة الحشرات، براتيب يبدأ من 3500 جنية وفقا للخبرة، سن 25 حتى 45 عاما مع حوافز 1500 كل 3 شهور مع اجازة مدفوة الاجر 5 أيام للمغتربين.

وظائف خالية بالمحافظات

الشرقية: شركة مصر الحجاز تطلب مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا خبرة من عامين حتى 4 أعوام سن من 28 عاما حتى 40 عاما مع توفير تأمينات ومواصلات وتحديد الراتب بالمقابلة وفقا للخبرة بنشرة القوى العاملة للشهر الحالي ومهندسين ميكانيكا بشركة الايمان حتى 35 عاما خبرة 7 سنوات.

وظائف خالية للشباب من الجنسين

بورسعيد: شركة الملابس الجاهزة، تطلب مهندسين ميكانيكا وهيدروليك سن من 26 عام وخبرة من 3 حتى 5 سنوات وتحديد الراتب بالمقابلة.الفيوم: جرين لاند للصناعات تطلب مهندسي إنتاج سن من 22 حتى 25 عاما براتب يبدأ من 4000 جنيه.