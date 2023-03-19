إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

أصيب قبل قليل 6 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم في البحيرة

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك و سيارة نقل بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

‏وأسفر الحادث عن إصابة كل من "سكينة عبد السلام عبد الرؤوف 31 سنة، السيد رمضان السيد عوش 44 سنة، يوسف السيد رمضان 3 سنوات، رمضان السيد رمضان 6 سنوات، مريم السيد رمضان 7 سنوات، محمد السيد رمضان 5 سنوات، جميعهم مقيمي مركز كفر الدوار، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة