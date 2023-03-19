عمر كمال يطرح أغنية أهلا رمضان الثلاثاء المقبل

كشف عمر كمال، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح أغنيته الجديدة أهلا رمضان، التي شاركه فيها الغناء سيف مجدي.

عمر كمال ينشر برومو أهلا رمضان

ونشر عمر كمال، البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليه: «أهلا رمضان هتنزل يوم الثلاثاء على اليوتيوب».

تفاصيل أغنية أهلا رمضان

أغنية أهلا رمضان صورها عمر كمال منذ أيام بطريقة الفيديو كليب لعرضها مع بداية شهر رمضان المبارك، والأغنية من كلمات محمد حسني وألحان مصطفى إبراهيم وتوزيع رامي نوار، وإخراج أشرف رمضان.

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية النجمة البعيدة، التي جمعته للمرة الثانية مع شيماء مغربي؛ إذ جرى طرحها ضمن الاحتفالات بعيد الحب.