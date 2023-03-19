ضبط شخص ألقى زوجته الممرضة من الدور التاسع في المرج

انهى زوج حياة زوجته الممرضة، بإلقاءها من الطابق التاسع بسبب خلافات أسرية في المرج، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد للواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المحني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة، بوصول ممرضة بالمستشفى ذاته، جثة هامدة بادعاء السقوط من علو.

وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «أسماء. م» في العقد الرابع من العمر، تعمل ممرضة بمستشفى اليوم الواحد بالمرج، وبالفحص تبين إصابتها بكسور ونزيف خارجي، وكشفت التحريات، أن زوج المحني عليها وراء ارتكاب الواقعة.