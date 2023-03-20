هالة صدقي عن مشاركتها في مسلسل «سره الباتع»: عمل ضخم مختلف

أعربت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها للمشاركة في مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه في رمضان 2023.

وقالت الفنانة هالة صدقي: سعيدة إني أكون ضيفة شرف في عمل ضخم مختلف وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم في عمل ضخم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف وبالطبع سعيدة برأيه لأنه من مخرج محترف وقدير أتمنى له وللشركة المنتجة كل التوفيق والنجاح.

مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يشارك في بطولتة عددا كبيرا من النجوم في مصر الوطن العربي، حيث يضم المسلسل أكثر من 60 فنانا من بينهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي.