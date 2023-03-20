تفاصيل مشاجرة «كمبوند» الشيخ زايد.. خلاف انتهى بالصلح

كشفت تحريات المباحث تفاصيل مشاجرة وقعت بين طبيب وجارته في كمبوند بالشيخ زايد، موضحة أن الخلاف بسبب نظافة حمام السباحة داخل المجمع محل سكنهما، وانتهى بالصلح بين الطرفين.

بلاغ بمشاجرة

وبدأت الواقعة حين تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بتعدي سيدة بالسب ومحاولة ضرب جارها بعد مشادة كلامية بينهما، بدأت بمقطع صوتي على مجموعة «واتساب» الخاصة بالكمبوند.

الصلح بين الطرفين

وتوجه الطبيب إلى محل سكن جارته في محاولة لمعاتبتها، ولكنه تفاجأ بها تخرج بيدها عصا خشبية محاولة ضربه، ما جعله يقوم بتصوير هذا التصرف، لتحرير محضر بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وانتهت الواقعة بالصلح بين الطرفين.