أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه جرى تزويد مستشفى رشيد، بأحدث وحدة مناظير للمسالك البولية وأمراض النساء.

وحدة مناظير ومسالك بولية في مستشفى رشيد

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الوحدة تشمل مناظير النساء كل جراحات أمراض النساء بالمنظار بالإضافة إلى مناظير المسالك البولية وتشمل استئصال البروستاتا بالمنظار بجهاز ثنائى القطبية Bipolar .

مكونات وحدة المناظير

كما تشمل أيضاً المناظير التشخيصية لأمراض المثانة، ومناظير أورام وجراحات المثانة، وحصوات المثانة والحالب، ومناظير مجرى البول وذلك بالمشاركة المجتمعية.

وأشاد وكيل صحة البحيرة بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والدعم المستمر لمنظومة الصحة بالمحافظة بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية أن وجود تلك الوحدة سيُحدث طفرة نوعية حقيقية في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفى رشيد، من جميع مدن ومراكز المحافظة

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الصحة ومحافظة البحيرة لتطوير القطاع الصحى وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بهدف رفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.