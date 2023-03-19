سقوط جزئي لسقف شقة سكنية دون إصابات في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، إنهيار جزئي لسقف شقة سكنية، تقطنها أسرة مكونة من 5 أفراد بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو اصابات، وجرى فرض كرودن أمني بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيداً عنه، وفصل كافة المرافق الأساسية، واستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بسقوط جزئي لسقف شقة سكنية في مدينة بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا بتعرض عقار بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، إلى سقوط جزئي لسقف صالة معيشة بشقة سكنية يملكها "محمد ع.ق" ونجاة كافة أفراد الأسرة من أية إصابات لمغادرتهم مكان السقوط قبل دقائق من حدوثه.

كردون أمني بمحيط المنزل

وتوجهت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى محل العقار، وتم استدعاء الحماية المدنية والمرور وشركات المرافق والوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وعمل كردون أمني بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيدا عن المنزل، وفصل كافة المرافق الأساسية عنه لحين انتهاء المعاينات اللازمة

وتبين أن الشقة السكنية كانت تقطنها أسرة مكونة من 5 أفراد وغادروا المكان قبل السقوط الحزئي للسقف، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات.

جاري استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة واتخاذ الإجراءات المناسبة.