أسماء الفائزين بمقاعد مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات 2023

أعلن المستشار أحمد المرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، نتيجة الاقتراع على عضوية المجلس في المقاعد الست.

نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين 2023 أسفرت عن فوز كل من:

فوق السن:

هشام يونس بـ2094 صوتاً

جمال عبد الرحيم بـ2074 صوتاً.

عبدالرؤوف خليفة بـ2061 صوتاً

تحت السن:

محمد يحيى يوسف بـ2301 صوتاً.

محمود كامل بـ2299 صوتاً.

محمد الجارحي بـ2015 صوتاً.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب 2023 قد أعلنت في وقت سابق فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا، مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري، بينما حصل الإسكندراني على 79 صوتا، وعبده مغربي على 38 صوتا، وأيمن عبدالعزيز على 32 صوتا، وسيد عبد المعطي على 10 أصوات، وطلعت هاشم على 4 أصوات، ومحسن هاشم على 33 صوتا، ومحمد مغربي على 4 أصوات، ونعيمة راشد على 10 أصوات ، ياسر مصطفى على 17 صوت بإجماليي عدد 5062 صوتا، الصحيح منهم 4888 والباطلة 174 صوتا.

قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 2023

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد رفضت اعتماد الحساب الختامي للميزانية للسنة المنتهية في 31- 12- 2022، كما اتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عدة قرارات منها إعادة التأكيد على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناشدة النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا بضمان النقابة وصرف بدل النقابة للمفصولين من الصحف، وصرف دعم مادي 2000 جنيه شهريا لأسر الزملاء المحبوسين.