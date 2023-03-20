الحكومة الأوكرانية تخصص 518 مليار غريفنا للأمن والدفاع

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأحد، أن الحكومة الأوكرانية خصصت هذا الأسبوع 518 مليار غريفنا لأغراض الدفاع وصادقت على خطة العمل لعام 2023.

وأوضح شميهال - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - أن الحكومة الأوكرانية "وافقت على مشروع القانون الذي ينص على تخصيص مبلغ إضافي قدره 518 مليار غريفنا للأمن والدفاع، وستستخدم هذه الأموال في المقام الأول لتسديد مشتريات الجيش من المعدات العسكرية".

وأضاف رئيس الحكومة الأوكرانية في بيان ملخص الأسبوع الماضي: "كما تمت زيادة الصندوق الاحتياطي لميزانية الدولة بمقدار 19 مليار غريفنا"، مؤكدا أن "النصر يقترب" مع استمرار تعزيز الجيش الأوكراني في وجه القوات الروسية.

واستطرد شميهال قائلا: "كما تمت الموافقة على خطة عمل الحكومة لعام 2023، والتي تتضمن أكثر من 500 مهمة، ويأتي في الأولوية الأمن والدفاع، والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأمن الطاقة، واستعادة أوكرانيا، والاستقرار المالي الكلي، ودعم الأعمال التجارية والسياسة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "مجالات العمل التي سيتم التركيز عليها هي ضمان تعليم عالي الجودة، واستمرار لامركزية الحكومة، وإصلاح الإدارة العامة، وحماية صحة الأوكرانيين والبيئة".

وأشار شميهال إلى أن الحكومة الأوكرانية "تواصل إلغاء القيود التنظيمية ولا سيما في مجالات الملكية الفكرية، والتخلص من النفايات، وإنتاج الوقود الحيوي، واستيراد السكر، كما تستمر في إزالة الحواجز أمام رواد الأعمال".

تعاون دفاعي بين أوكرانيا وسلوفاكيا

ولفت شميهال إلى أن الحكومة الأوكرانية وافقت هذا الأسبوع أيضا على مشروع اتفاقية ترسل بموجبه الحكومة السلوفاكية 13 مروحية من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا، معربا عن شكره لدولة سلوفاكيا حكومة وشعبا على دعمهم لأوكرانيا.

ونوه رئيس الحكومة الأوكرانية أيضا عن تمديد نظام الانتقال بدون تأشيرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو 2024، موضحا أن الانتقال سيكون في الاتجاهين والعبور ممكنًا دون الحصول على تصاريح، وهو ما من شأنه تحفيز الصادرات الأوكرانية إلى أوروبا، فيما يستمر الاندماج القطاعي بين أوكرانيا والتكتل، وهو شرط أساسي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأشار شميهال أيضا إلى "تمديد مبادرة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمدة 120 يومًا أخرى"، معربا عن شكره للأمم المتحدة والشركاء الأتراك على جهودهم في تمديد الاتفاقية التي ستضمن الأمن الغذائي العالمي وإنقاذ ملايين الأشخاص من الجوع، حسب قوله.