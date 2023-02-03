خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية حول سحب القوات من «باخموت»

تحاول القوات الأوكرانية، تعزيز قواتها بشكل سريع بالقرب من مدينة «باخموت»، في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو»، ضمها إثر استفتاء في 2022 إلى جانب 3 مناطق أخرى.

وأوضح مستشار رئيس «مقاطعة دونيتسك» إيجور كيماكوفسكي، اليوم، أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من المدينة، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية، حول سحب القوات.

سياسيا، تستضيف العاصمة الأوكرانية، اليوم، قمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي و«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده تستحق بدء مفاوضات الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»، في 2023، مضيفا عقب محادثات مع رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، إن المسؤولين في بلاده والاتحاد لديهما تفاهم متبادل.

دير لاين: أوكرانيا تتخذ خطوات ملحوظة للوفاء بالتوصيات الأوروبية

وأوضح زيلينسكي، أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافزا للقتال ضد «موسكو»، وأضاف الرئيس الأوكراني، أن أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي بإمكانهما حماية الحياة.

بدورها، أشارت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، عبر «تويتر»، إلى أن «كييف» تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بالتوصيات.

وفي اجتماع مع مواطنين ألمان في بلدة «ماربورج» بولاية هيس في الوسط الغربي من البلاد، قال المستشار أولاف شولتس، أمس، إن بلاده عند اتخاذ قرار بشأن المساعدات العسكرية لـ«كييف»، تدرس بعناية جميع القرارات بحيث لا تذهب الأمور بعيدا جدا وتنجب التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

شولتس: لا أزال على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأضاف شولتس، ردا على سؤال عما إذا كانت الدبلوماسية ستكون وسيلة أكثر ملاءمة لإنهاء الأزمة الأوكرانية بدلا من تسليم الأسلحة والتصعيد، أنه يدعم الجهود الدبلوماسية وبالتالي لا يزال على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.