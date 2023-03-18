وزير خارجية أوكرانيا عن أزمة بلاده مع روسيا: الدول التي خذلتنا ستدفع الثمن

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن البلاد التي «أساءت معاملة أوكرانيا» ستُحاسَب بعد انتهاء الأزمة، وفي حوار مع شبكة «بي بي سي»، أكد كوليبا أن الموقف الذي اتخذته كل أمة بعد الاجتياح روسيا لـ أوكرانيا سيؤخذ بعين الاعتبار في بناء علاقات مستقبلية.

كوليبا وضع سيناريو لمستقبل أزمة روسيا وأوكرانيا

وحذر من أن التأخير في وصول السلاح الغربي سيكبد أوكرانيا خسائر في الأرواح، قائلا إن «تأخُّر وصول شحنة من السلاح ليوم واحد يعني فقدان حياة أوكرانيين».

وفي حوار تناول مواضيع شتى، تطرّق وزير الخارجية الأوكراني إلى الطريقة التي يعتقد أن أزمة روسيا وأوكرانيا ستنتهي عليها؛ وإلى دور الصين في تلك الأزمة»، كما أعرب عن خيبة أمله من عدم زيارة البابا فرانسيس لأوكرانيا تحت الأزمة حتى الآن.

وجرى الحوار في مقر وزارة الخارجية الأوكرانية بقلب العاصمة كييف، ويحيط بالمقرّ حرس مسلحون، فضلا عن أسوار إضافية من أكياس الرمال على سبيل التحصين بعد أن كان المقرّ عنوانا للفخامة والجلال.

أوكرانيا تلقت دعما عسكريا واقتصاديا من دول غربية

وقد تلقت أوكرانيا دعما عسكريا واقتصاديا من دول غربية منذ بداية الأزمة الروسية، لكن دولا عديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية اتخذت موقف المتفرج مما يجري.

ويميل بعض هذه الدول بشكل تاريخي إلى روسيا، فيما يتخوف بعضها من التكلفة الاقتصادية لهذه الأزمة، بينما دول أخرى ترى أن الغرب إنما يطيل أمد هذه الأزمة بلا طائل.

وأعلن كوليبا بشكل واضح في حواره مع شبكة بي بي سي البريطانية أن الدول التي رأت ألا تدعم أوكرانيا اليوم - تلك الدول التي بحسب تعبيره «أساءت التصرف في أثناء هذه الأزمة وأساءت معاملة أوكرانيا» ستدفع ثمن ذلك في المستقبل.