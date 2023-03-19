تفاصيل وظائف «مياه الدقهلية».. محصل بنظام العمولة في 6 مراكز

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة، وذلك في 6 مراكز بنطاق محافظة الدقهلية واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية: المنصورة ومحلة دمنة - ميت غمر - السنبلاوين - نبروه - المطرية) وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

شروط التعاقد لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعاقد لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة وهي:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادلهما

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن في 1 / 6 / 2023 عن 30 عاماً.

- تقديم اقرار ضامن عند استلام العمل للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامناً لأكثر من متقدم.

الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد اقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد.

الشروط العامة وطريقة تقديم طلبات وظائف محصل

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وفى أى فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg).

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد او سبق تقديمها.

- يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار، وللتقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3Ttxo2k