متى يتم تسليم فيزا تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد؟. وزارة التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط 5.2 مليون أسرة، لافتة إلى أنه أصبح لديها أكبر قاعدة بيانات من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، والتي تضم كلا من مستفيدي الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنه تم توزيع البطاقات الذكية «ميزة» على المستفيدين، من خلال شركات التوزيع، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها في إطار التسهيل عليهم، كما تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات.

توصيل كارت ميزة تكافل وكرامة للمنازل

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، في تصريحات لـ «الوطن»، أن بطاقة ميزة يتم إعدادها بعد مراجعة بيانات الشخص المتقدم للحصول على تكافل وكرامة والتأكد من بياناته وشروط القبول.

إرسال البيانات للشركة

وأضاف أنه بمجرد القبول، يتم إرسال البيانات للشركة التي تنتج الكارت الذكي، ثم الاتفاق مع هيئة البريد لتوصيل الكارت الذكي للمستفيدين على منازلهم، للتيسير عليهم، وخاصة أن معظم مستفيدي تكافل وكرامة من السيدات المعيلات ومن ذوي الهمم أو من المسنين، وأشار هاشم، إلى أنه يتم توصيل فيزا تكافل وكرامة إلى المواطنين خلال مدة من 15 إلى 30 يوم كحد أقصى.