أوكرانيا تقصف منطقة بمقاطعة دونيتسك بـ4 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، بـ4 قذائف من عيار 155 ملم، منطقة «كيروفسكي» في «مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 2022، أعلنت «موسكو»، ضم «دونيتسك» إلى جانب 3 مناطق «لوجانسك، خيرسون، زابوريجيا»، على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

قال سفير بولندا لدى فرنسا، يان إمريك روسشيزيفسكي، إن إذا لم تستطع أوكرانيا الدفاع عن استقلالها، فستضطر «وارسو»، إلى الدخول في هذا الصراع، مضيفا في مقابلة مع قناة «إل سي آي»، إن قيم بلاده الأساسية ستتعرض للتهديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سفير بولندا لدى فرنسا: «وارسو» ليست في حالة حرب

من جانبها، أشارت سفارة بولندا لدى فرنسا، إلى أن تصريحات السفير روسيسزيفسكي ينبغي أن تؤخذ في سياقها، بأن «وارسو»، موضحة في بيان، أن التصريحات تفسرها بعض وسائل الإعلام في غير سياقه الحقيقي الذي جاء فيه.

وأضافت السفارة البولندية، أن الدبلوماسي قال في أجزاء أخرى، أن «وارسو» ليست في حالة حرب.

بوتين: حجم التجارة مع الصين سيتم تجاوزه

اقتصاديا، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن «موسكو» لديها كل الأسباب للاعتقاد بأن حجم التجارة بين بلاده والصين البالغ 200 مليار دولار سوف يتم تجاوزه، مضيفا في مقال بعنوان: «روسيا والصين شراكة تتطلع إلى المستقبل»، بصحيفة «الشعب» الصينية، أن خط أنابيب غاز «قوة سيبيريا» أصبح «صفقة القرن» من حيث السعة والحجم.

وأوضح بوتين، أن حجم إمدادات النفط والفحم المحلي إلى الصين زاد بشكل كبير.