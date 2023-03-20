الرئيس الصيني: ينبغي الحفاظ على الصداقة بين بكين وموسكو بعناية

قال الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، إن التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية تتزايد في العالم، وأعمال الهيمنة والاستبداد والاضطهاد تسبب أضرارًا جسيمة للعالم، مضيفا أن من المهم لـ«بكين» و«موسكو» تعزيز الثقة المتبادلة.

وسيبدأ الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، اليوم الاثنين، زيارة لروسيا، الأولى له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة.

بينج: الشعبان الصيني والروسي ساعدا بعضهما البعض في مكافحة كورونا

وأوضح الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، لوكالة «ريا نوفوستي» وصحيفة «روسيسكايا جازيتا» الروسيتين، إن شعبي بلاده وروسيا، ساعدا بعضهما البعض في مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المستوى الحالي للعلاقات بين بلاده وروسيا لم يكن سهلاً، وينبغي الحفاظ على الصداقة بين «بكين» و«موسكو» بعناية.

وأضاف الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، أن لأكثر من 70 عامًا، مرت العلاقات مع روسيا بمسار صعب للغاية، موضحا أن التاريخ والممارسة يظهران أنه في سياق الاضطرابات العالمية، صمدت العلاقات بين البلدين أمام اختبار القوة.