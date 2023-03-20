انخفاض درجات الحرارة بجنوب سيناء.. وأجواء شتوية باردة في سانت كاترين

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أجواء شتوية باردة منذ أيام إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بعد أن تحسنت وارتفعت الحرارة مطلع الأسبوع الماضي.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص للوطن، إن فجر اليوم الاثنين سجلت درجات الحرارة على مستوى كل المدن انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بأمس والأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن مازالت المحافظة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار.

سانت كاترين تحت الصفر

أكد محافظ جنوب سيناء أن الأجواء الشتوية في سانت كاترين عادت مرة أخرى وانخفضت درجات الحرارة وسجلت المدينة 2 تحت الصفر، والرطوبة ارتفعت مع هدوء في حركة الرياح.

جبل سانت كاترين سجل فجر اليوم 5 درجات حرارة تحت الصفر، جبل عباس سجل 3 تحت الصفر، أما جبل موسى فقد سجل 3 درجات تحت الصفر واستمرت الرحلات الجبلية المتجهة إلى قمة جبل موسي الذي استقبل قرابة 800 سائح.

ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء الرياح

مدينتا شرم الشيخ ودهب سجلتا أعلى درجة حرارة على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء ودرجة حرارتهما 16 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة بلغت 58%، مع سكون في حركة الرياح التي بلغت 19 كيلو متر في الساعة.

واختتم محافظ جنوب سيناء أن مدينة طور سيناء تتعرض إلى رياح غربية وشمالية غربية سرعتها تصل إلى 26 كيلو متر في الساعة، ونسبة الرطوبة 54%، موضحا أن درجة حرارة مدينة طابا بلغت 14 درجة مئوية، ونويبع 14 درجة.