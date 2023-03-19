مصرع عامل محارة سقط من الطابق الثالث أثناء عمله بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، مصرع عامل محارة، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء العمل في واجهة مبنى، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى الجامعي وتوفي بعدها بعدة ساعات، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ والصدر.

مصرع عامل سقط من الطابق الثالث

بالانتقال والفحص من قوة بمركز بركة السبع، تبين أن عامل المحارة المتوفى أثناء العمل يدعى «م. ا»، ويبلغ من العمر 40 عاما، وبسؤال شهود عيان أكدوا اختلال توازنه أثناء العمل على السقالة وسقط على الأرض، وتحرر محضر يحمل رقم 1566 إداري بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشييع جثمان شهيد العامل إلى مثواه الأخير

وشيع أهالي مركز بركة السبع جثمان العامل المتوفى إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وأصدقاءه، وسط دعوات أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع عامل محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة في الطابق الثالث أثناء عمله، حيث تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي، وتم الدفع بقوة أمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.