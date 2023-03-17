مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة بقنا.. «كانوا رايحين الشغل»

لقي عامل مصرعه بينما أصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على كوبري محور الشهيد باسم فكري الرابط بين مركزي نقادة وقوص جنوب محافظة قنا.

انقلاب سيارة على كوبري الشهيد باسم فكري

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على محور الشهيد باسم فكري في مركز قوص، وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة آخر.

نقل الضحايا لمستشفى قوص

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع يوسف أحمد، 37 عامًا، عامل، مقيم في مركز قفط، وإصابة «محمد.م»، سائق، أثناء ذهابهما للعمل، حيث انقلبت بهما السيارة، ونقلت الجثة والمصاب بواسطة سيارة إسعاف قنا إلى مستشفى قوص المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.