مصرع طفلة غرقا في مصرف مائي بسوهاج.. «كانت بتلعب»

لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقا في مصرف مياه مجاور لمنزلها أثناء اللعب بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وجرى انتشال جثمانها ونقله للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

غرق طفل في مصرف مياه

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات بورود إشارة من المستشفى المركزي لمركز شرطة العسيرات بوصول الطفلة «مريم ح م»، عامان، وتقيم دائرة المركز، جثة هامدة وادعاء غرق.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وتبين مصرع الطفلة غرقا، وجرى انتشال جثمانها بمعرفة أهليتها ونقلها لمستشفى العسيرات المركزي لمحاولة إسعافها لكنها وصلت جثة هامدة.

الطفلة غرقت أثناء اللهو

وبسؤال أهليتها أفاد والدها «حسن م م ح» 38 عاما، عامل، ووالدتها «أنوار م ا»، 30 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلتهما المذكورة على حافة المصرف المجاور للمنزل انزلقت قدماها وسقطت به، ما نتج عنه غرقها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.