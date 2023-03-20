تعرف على سعر سيارة BYD في مبادرة الإحلال.. «السداد خلال أسبوع»

يبلغ سعر السيارة BYD فئة F3 GLI MT داخل مبادرة إحلال السيارات 353.375 ألف جنيه، في حالة السداد النقدي، بحسب أحدث نشرة أسعار صادرة عن المبادرة التابعة لوزارة المالية.

السيارة F3 GLXI AT بسعر 403 ألف جنيه

وفق منشور الأسعار، تبيع السيارة BYD فئة F3 GLI MT شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وتطرح منها أيضاً فئة BYD فئة F3 GLXI AT بسعر 403.375 ألف جنيه، علما بأن الأسعار المعلنة تشمل التجهيز بالغاز، ومخصوم منها 22 ألف جنيه قيمة الحافز الأخضر.

السداد نقدا خلال أسبوعين

وتشير وزارة المالية، إلى وجوب قيام العميل بسداد كامل ثمن السيارة نقدا إلى الشركة خلال 15 يوما بحد أقصى من تسليم السيارة القديمة للتخريد، منوهةً أنه حال مخالفة ذلك، فإن للشركة معاودة تسعير السيارة، إذ تقرر أي زيادات جديدة في الأسعار.

علامات تجارية أخرى

وتنشر مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، التابعة لوزارة المالية، بشكل شهري أسعار السيارات داخل منظومة الإحلال، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الأخرى منها «إلنترا»، «شيري»، و«آكسنت» بفئاتها المختلفة.