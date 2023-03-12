تعرف على مواصفات وأسعار «هيونداي إلينترا hd» في مبادرة الإحلال

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عن أسعار السيارة هيونداي إلينترا hd.

أسعار السيارة هيونداى إلينترا hd في مبادرة الإحلال

وسجلت سعر السيارة هيونداي إلينترا hd داخل مبادرة إحلال السيارات، والتي تبدأ من 537 ألف جنيه للسيارة الكاش من الفئة الأولى، كما سجلت سعر الفئة الثانية من السيارة إلينترا إتش دي 547 ألف جنيه، والفئة الثالثة سجلت سعر 562 ألف جنيه، وأعلى فئة من السيارة إلينترا إتش دي سجلت 572 ألف جنيه.

وتم الإعلان عن مواصفات السيارة الكورية هيونداي إلينترا إتش دي، حيث بلغت 4505 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1541 مم، و1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر، بينما ترتكز على جنوط يتراوح قياسها بين 15 و16 بوصة.

مواصفات السيارة إلينترا إتش دي بمبارة إحلال السيارات

ومن بين مواصفات السيارة هيونداي إلينترا إتش دي، مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، مع مكيف هواء، و4 نوافذ كهرائية التحكم وبها محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن عن مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات أخرى جديدة، وتقسيطها بفائدة 3% لمدة 7 و10 سنوات.