فنانات يعلقن على ترويج هنادي مهنا لمسلسل «كشف مستور».. 15 حلقة

4 أيام فقط تفصلنا عن عرض مسلسل «كشف مستعجل» في بداية الموسم الرمضاني الجديد 2023، والذي يلعب بطولته محمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا.

هنادي مهنا تروج لـ«كشف مستعجل»

ونشرت الفنانة هنادي مهنا صورة من كواليس مسلسل «كشف مستعجل»، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها من الوسط الفني، وجمهورها.

وعلقت إيمان العاصي على صورة «هنادي» قائلة «قمر يا حبيتي»، وقالت الفنانة داليا شوقي «مبروك حبيبة قلبي»، بينما اكتفت الفنانة إيمي طلعت زكريا بإيموشن قلب، فضلاً عن تعليقات الجمهور والذين أشاروا إلى تحمسهم لمشاهدة المسلسل.

وتواصل الفنانة هنادي مهنا تصوير مشاهدها في مسلسل «كشف مستعجل»، والمقرر عرضه على منصة «watch it»، وهو مكون من 15 حلقة فقط .

قصة مسلسل «كشف مستعجل»

وتدور القصة الأساسية من مسلسل «كشف مستعجل» حول الدكتور «سهام» الذي يجسد دوره الفنان محمد عبد الرحمن، ويأتي له كشف مستعجل فتتغير حياته 180 درجة.