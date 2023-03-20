التحالف الوطني: التكافل الاجتماعي سبب إطلاق مبادرة كتف في كتف

قال سهيلة عثمان، رئيس مجلس إدارة متطوعين صناع الحياة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ التحالف الوطني اهتم بمسألة التكافل الاجتماعي بصورة كبيرة، ومدّ الأسر الأكثر احتياجا بالمواد الغذائية ومساعدتهم خاصة بحلول شهر رمضان المبارك، ليستطيع أفراد الأسرة الواحدة التجمع على مائدة طعام واحدة، ولديهم ما يكفي من الغذاء لسد احتياجاتهم حتى انتهاء الشهر الكريم، متابعا: «من هنا جاءت فكرة المبادرة الأكبر، وهي كتف في كتف».

توزيع كراتين المواد الغذائية

وأضافت «عثمان»، خلال حوارها لبرنامج «هنا ماسبيرو» عبر القناة الثانية: «كنا نستهدف 4 ملايين نسمة، ووصلنا إلى 6 ملايين نسمة»، لافتة إلى أنّ توزيع كراتين المواد الغذائية، جاء بعد إشارة البدء الخاصة بـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأ التوزيع من السبت الماضي.

رحلتها في العمل التطوعي

وأشارت إلى أنّها انضمت لفريق التطوع التابع لـ«صناع الحياة» عندما كانت بعمر 15 عاما في المدرسة، موضحة أنّه يمكن ممارسة العمل التطوعي مع الدراسة أو العمل دون تأثير جزء على آخر، متابعة: «شاركت في مؤسسة صناع الحياة بعدما رأيت فعاليات مباردة (اوعى) الخاصة بعدم التدخين».