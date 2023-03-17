استعدادات خاصة لرمضان وإعلان مواعيد المحلات.. حصاد التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته الـ26، عن حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 11 إلي 17 مارس الجاري)، نستعرض أبرزها في التقرير الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

أشار التقرير، إلى أنه في 11 مارس الجاري، تفقد اللواء هشام آمنة، عدة مشروعات، منها معرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الغذائية والأساسية لمواطنى المحافظة بأسعار مخفضة تصل 20% عن مثيلاتها في الأسواق، في منطقة ميدان المديرية بمدينة بنى سويف، كما تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، وافتتح مركز اصدار التراخيص الجديد بالوحدة المحلية لمدينة بني سويف، مع متابعة المشروعات الخدمية بالمحافظة .

استعدادات رمضان

فيما يتعلق بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد من توفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، موضحًا أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، توفير كل السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة فى المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض «أهلا رمضان»، التى وجهت القيادة السياسية بالتبكير فى إقامتها هذا العام، وكلف بها رئيس الوزراء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

ووجه الوزيرالمحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص موائد الرحمن والالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية.

المشروعات القومية

استقبل اللواء هشام آمنة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمقر الوزارة في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

مواعيد المحلات والكافيهات في رمضان

شارك اللواء هشام آمنة، في اجتماع الحكومة الأسبوعي رقم 233؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًا، ونص مشروع القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات يومياً الساعة الثانية صباحًا.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، وهو الذراع التدريبي للوزارة، بتخريج 109 متدربين من جميع المحافظات، اجتازوا 4 دورات تدريبية حول مهارات القيادات، وتطبيق رؤية 2030 ومنظومة تطوير العشوائيات، ودورة التقديرات السكانية.