تشريح جثة فتاة توفيت في ظروف غامضة بالقاهرة.. شبهة جنائية

قررت النيابة العامة نقل جثة فتاة توفيت داخل مستشفى الدمرداش أثناء محاولة إسعافها إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها، ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

شبهة جنائية

وتلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مستشفى الدمرداش، يفيد وصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها أثناء محاولة إسعافها.

ووفقا للإخطار، فإنه يُشتبه في وفاة الفتاة بالسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات، أن الفتاة أثناء تواجدها داخل منزلها أصيبت بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور قامت أسرتها بنقلها لمستشفي الدمرادش، إلا أنها فارقت الحياة أثناء محاولة إسعافها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.