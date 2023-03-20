تعرف على آلية تحسين سكن حجاج السياحة بمكة.. «لتكون قريبا من الحرم»

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، أنه يتاح لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المستوى الاقتصادي (البري - الاقتصادي طيران) تحسين سكن الحجاج بمكة المكرمة ليكونوا قريبين من الحرم المكي وفقا لمستوى التحسين.

أسعار برامج الحج الاقتصادية تبدأ من 130 ألف جنيه

وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي سواء البري أو الاقتصادي التي حددتها وزارة السياحة والآثار للبرى بـ 130 ألف جنيه وللاقتصادي طيران بـ 130 ألف أيضا دون تذاكر الطيران سيقيم خلالها الحجاج بمساكن قد تبعد عن الحرم المكي بنحو 4 آلاف متر مربع وبمناطق كالعزيزية بمكة المكرمة على سبيل المثال.

برامج تحسين سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة

وأضاف لـ"الوطن" أن وزارة السياحة ونظرا لأن تلك المسافات ستكون بعيدة بالنسبة لأعداد كبيرة من حجاج المستوى الاقتصادي فقد خصصت برامج لتحسين سكن الحجاج بمكة المكرمة لتكون قريبة من الحرم المكي، لافتا إلى أن تلك البرامج تشمل ما يلي:

1- برنامج تحسين فنادق 3 نجوم، والذي يتيح للحاج الإقامة قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 3 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 850 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

2- برنامج تحسين فنادق 4 نجوم، والذي يتيح للحاج الإقامة بضعة أيام قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 4 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 1200 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

3- برنامج تحسين فنادق 5 نجوم، والذي يتيح للحاج الإقامة بضعة أيام قبل أو بعد أداء مناسك الحج بفنادق فئة 5 نجوم، لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 1500 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.