خسائر مفاجئة للذهب عالميا.. كم سعر عيار 21 محليا؟

انخفض الذهب إلى ما دون 1980 دولارًا للأوقية اليوم، من 1988 دولار يوم أمس الأحد بشكل مفاجيء، حيث أدى الاستحواذ المدعوم من بنك UBS على Credit Suisse والإجراءات المنسقة من جانب البنوك المركزية الرئيسية لتعزيز السيولة بالدولار، إلى تخفيف مخاوف السوق إلى حد ما بشأن أزمة مصرفية ومالية أوسع، ما أضر بطلب الملاذ الآمن على المعدن.

رفع سعر الفائدة الأسبوع الجاري

ويستعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ويُتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل أكثر اعتدالًا في ضوء تخفيف الضغوط التضخمية والاضطراب المصرفي الأخير.

في غضون ذلك، قفز الذهب بنسبة 6.5% الأسبوع الماضي إلى أقوى مستوياته في 11 شهرًا بعد الاضطرابات المصرفية العالمية التي بدأت بانهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من ضعف أوسع في الاقتصاد العالمي وزاد الطلب على الأصول الأكثر أمانًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ومحليا، ظل الذهب مستقرا على تراجع يوم أمس 33 جنيها، حيث سجل سعر المعدن الأصفر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,377 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2,080 جنيه، و1,783 جنيه لعيار 18، وبيع الجنيه الذهب بسعر 16,640 ألف جنيه.