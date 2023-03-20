حملات مكثفة في القاهرة للتفتيش على محلات الجزارة وأسواق بيع الدواجن والأسماك

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري، بتنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها في أحياء القاهرة كافة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح في الأسواق للمواطنين، وتشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان.

تلقي الشكاوى

من جانبه، أشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنّ المديرية رفعت درجة الاستعداد في إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، وإعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

تكثيف حملات اللحوم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، أنّه سيتم تكثيف حملات اللحوم على المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأحياء القاهرة من محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ الخطة اعتبارا من أول مارس، وتستمر حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض وطبيعته، مع تكثيف حملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلين كثيرا خلال الشهر المبارك، لمنع تعرضهم للعقر والإزعاج من هذه الحيوانات الضالة.