أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في المحافظات.. «الجملي» بـ155 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، تراجعًا في بعض أنواعها، واستقرارًا لمنتجات لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء في محلات الجزارة في شتي ربوع محافظات مصر، اليوم الاثنين، وسجل سعر كيلو اللحم الجملي، تراجعا بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وقال حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، سجلت تراجعا طفيفا، وهو الأمر الذي يصب بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- استقر سعر كيلو اللحمة الكندوز عند 240 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحمة البقري البلدي ما بين 235 حتى 240 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي 155 جنيهاً، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 215 حتى 230 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة، ما بين 160 حتى 190جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة، ما بين 175 و200 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحمة البتلو، ما بين 210 حتى 240 جنيها.

- سجل سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 240 حتى 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 115 حتى 145 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات الإثنين

وأشار يحيى إلى أنّ أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في المحافظات، شهدت تراجعًا في بعض اللحوم البلدية منذ مطلع الأسبوع، وهو أمر جيد للغاية، لافتاً إلى أنّ أسعار اللحوم مستقرة في محلات الجزارة ومتوفرة بكميات كبيرة في الوجهين البحري والقبلي.