تفاصيل خناقة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. انتهت بالصلح وفيديو رصد الواقعة

خلاف على تنظيف حمام السباحة الخاص بأحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، كان سببًا لنشوب مشادة كلامية بين سيدة وطبيب عندما ذهب لمعاتبتها، لكنه فوجئ بها تخرج بيدها عصا خشبية محاولة ضربه، ما دفعه لتصوير هذا التصرف في مقطع فيديو.

وترصد «الوطن» تفاصيل خناقة بكمبوند الشيخ زايد، والتي أشعلت موقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

خناقة داخل كمبوند الشيخ زايد

دقيقتان و18 ثانية كانت مدة الفيديو الذي لخص خناقة كمبوند الشيخ زايد لسيدة وهي تقوم بطرد والاعتداء على جارها الطبيب وتوجه له أبشع الشتائم، وظهرت فيه ممسكة بـ«عصا خشبية»، وتهاجم الطبيب، وهو يطالبها بخروج زوجها أو ابنها للتحدث معه محتفظا بهدوئه وثباته الانفعالي، وذلك رغم كثرة الصراخ الصادر من المرأة «أنا جاي اتكلم مع زوجك، من فضلك اندهي عليه»، مما اضطر الطبيب لنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خناقة كمبوند الشيخ زايد انتهت بالصلح بين الطرفين

ولم تمر سوى ساعات قليلة على انتشار فيديو الخاص بخناقة كمبوند الشيخ زايد، وفحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة الواقعة، حيث كشفت تحريات المباحث أن الخلاف الذي تسبب في مشاجرة السيدة وجارها هو نظافة حمام السباحة داخل المجمع محل سكنهما، وأثناء ضبطهما وإحضارهما بقسم شرطة أول الشيخ زايد أدليا بأقوالهما.

الطبيب توجه إلى مسكن جارته لمعاتبتها

وأفادت التحقيقات بحدوث مشادة على جروب «واتس آب» الخاص بالكمبوند، ما استدعى الطبيب التوجه إلى محل سكن جارته في محاولة لمعاتبتها، لكنه فوجئ بها تخرج بيدها عصا خشبية محاولة ضربه، ما جعله يقوم بتصوير هذا التصرف، لتحرير محضر بالواقعة، وانتهت الواقعة بالصلح بين الطرفين.