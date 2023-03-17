مصرع ربة منزل خلال عبورها مزلقان غير شرعي في الجيزة

لقت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام قطار بها خلال عبورها من معبر غير شرعي، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمصرع ربة منزل

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة يتضمن مصرع ربة منزل، 24 سنة، خلال عبورها من معبر غير شرعي، واصطدام قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى القاهرة بها بعد رصيف المحطة، ما أدى لوفاتها في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدرشين المركزي.

إحالة المحضر للنيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.