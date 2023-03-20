10 معلومات عن أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بمحافظة الجيزة

كشفت وزارة البيئة، خلال الساعات الماضية، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة قريبا، بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، موضحة المراحل التي تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون، وفرص الاستثمار في هذ ا المجال، والإجراءات التي تم تنفيذها للمسثمرين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، وفقا لوزارة البيئة.

10 معلومات عن أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة

1- سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

2- يعمل أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار.

3- سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

4- توجد 6 مواقع أخرى تم الانتهاء من إجرائاتها لإنشاء مصانع أخرى.

5- تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء.

6- المشروعات التي تم إنشائها في مجال تحويل المخلفات بقرى الريف المصري؛ لتحويل الروث لسماد وغاز حيوي ضمن مبادرة «حياة كريمة».

7- تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة.

8- يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية في مصر.

9- تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لجميع أنواعها.

10- وصل عدد مصانع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية إلى 9 مصانع.