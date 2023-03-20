فلسطينية تركت المحاماة من أجل الرسم: ملاذي الوحيد للتخلص من العزلة

يبدو أن الموهبة تتغلب في بعض الأحيان على الحياة المهنية، كما حدث مع شريهان إبداح، المحامية التي اتجهت إلى الفن والرسم، وخصصت موهبتها الفنية في رسم عدالة تجريدية، فحوّلت المحامية الفلسطينية، مسار حياتها من القانون والعمل في المحاكم، إلى الرسم، إذ ترى أن الفن هو ما يمكن أن تفرغ فيه ما تحويه نفسها.

وقالت «إبداح»، في تقرير مصور لبرنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، إنَّ الموهبة ولدت معها ومنذ نعومة أظافرها تحب الرسم وتتقنه، مشيرة إلى أنها بدأت تعرض لوحاتها على صفحات التواصل الاجتماعي من فترة وجيزة.

تنمية موهبتها بعيدة عن دراستها

وعن مراحل تطور الفن لديها، أوضحت أنها بدأت تنمي موهبتها بعيدا عن دراستها، كونها تحمل درجة الماجستير في القانون والملكية الفكرية، مؤكدة أنها وقت كورونا كان الرسم ملاذها الوحيد للتخلص من العزلة.

وذكرت أنَّ الفن بالنسبة لها شغف، فالحياة كلها مهام وعمل، والفن حالة مزاجية تسكن فيها مع ألوانها، كما أنها وجدت الدعم خصوصًا من والدها الذي كان يشجعها بشكل دائم.