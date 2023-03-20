وزير البترول: نقل الغاز المسال عبر اليونان خيار اقتصادي منخفض التكاليف

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا اقتصاديا من غرفة التجارة الأمريكية في اليونان، اليوم الاثنين، والذي يزور القاهرة برئاسة نيكولاوس باكاتسيلوس، رئيس الغرفة، ويضم ممثلين لعدد من الشركات الاستثمارية اليونانية في مختلف القطاعات، وبينها قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية العمل على مزيد من التعاون المشترك بين مصر واليونان في قطاع الطاقة، في ظل وجود عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون في قطاع الطاقة، والتي يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

التعاون في تداول الغاز المسال

وأوضح الملا أن تجارة وتداول الغاز الطبيعى المسال في مقدمة مجالات التعاون المقترحة، في ضوء شراكة البلدين تحت مظلة منتدي غاز شرق المتوسط، والدور المصري كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى إمكانية فتح آفاق التعاون في نقل وشحن وتسويق الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى وسط أوروبا عبر اليونان، باعتبارها بوابة لهذه السوق، حيث يعد النقل عبر اليونان خيارا اقتصاديا يقلل من التكاليف.

دعوة للتعاون في البتروكيماويات

ودعا الملا إلى دراسة أوجه التعاون مع اليونان في مجال البتروكيماويات، والاستفادة مما تقدمه الشركات اليونانية من معدات وتقنيات لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وخفض استخدامها من خلال مشروعات يخطط لها القطاع في هذا المجال، كجزء من الاستراتيجية القومية للبتروكيماويات.

وطالب بدراسة التعاون في مجال التعدين الذي تتزايد أهميته دوليا لتوفير المعادن الخضراء لمرحلة الانتقال الطاقي، لافتا إلى وجود فرص للشركات اليونانية في مجال الخدمات المرتبطة بالنشاط التعديني.

وأشاد الملا خلال اللقاء بمجهودات الغرف التجارية الأمريكية في مصر واليونان، واهتمامها بإقامة منصة للحوار وتبادل الرؤى، لتشجيع التعاون في مشروعات مشتركة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة.

دعوة لحضور افتتاح ميناء الغاز المسال في اليونان

من جهته، أعرب رئيس الوفد اليوناني نيكولاوس باكاتسيلوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في اليونان عن سعادته بالزيارة، مؤكدا أن التقدم والتطور الحالي في مصر أذهل الوفد اليوناني، كما لفت إلى إمكانية البناء على الزيارة في تعميق التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، وجه الوفد اليوناني الدعوة إلى الملا لحضور افتتاح ميناء استقبال الغاز الطبيعي المسال في اليونان، المقرر في سبتمبر المقبل، بحضور رئيس وزراء اليونان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.