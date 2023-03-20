4 مستندات لحصول الأرمل على معاش زوجته المتوفية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فى حال وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، يكون للمستحقين عنها الحق في تقاضى معاشها، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفقا لنصيب كل واحد منهم، كما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ويقصد بالمستحقين «الأرمل، الأبناء والبنات، والوالدين والإخوة وكذلك الأخوات».

شروط استحقاق الأرمل لمعاش زوجته المتوفية

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إلى أنّ هناك عدة شروط لحصول الأرمل على معاش زوجته، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي، في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- يشترط لحصول الأرمل على معاش زوجته المتوفية أن يكون الزواج موثقًا، أو يكون ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- ألا يكون متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعتبرعلاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة صاحبة ‏المعاش أو المؤمن عليها، ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى، وتتحدد هذه الفترة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل ​.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش المتوفية

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.