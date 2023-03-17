الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي.. اعرف الخطوات

حددت الهيئة لقومية للتأمينات الاجتماعية طرق الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي، مشيرة إلى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، لافتة إلى أن هناك خدمات إلكترونية عديدة منها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

خطوات الاستعلام عن المعاش

وللاستعلام عن المعاش بالرقم القومي أوضحت التأمينات الاجتماعية الخطوات الكاملة وهي كالآتي:

ـ الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط حتى تتمكن من الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة ثم تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما يمكنك الاشتراك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا وملء البيانات التالية:

- الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

- اسم العائلة.

- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الرقم القومي، الرقم التأميني.

- العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

ويصل عدد أصحاب المعاشات إلى 11 مليون مواطن، يبدأون صرف معاشاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بدءا من أول ابريل 2023، بزيادة 15 %، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.